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Вслед за Meltdown и Spectre была найдена ещё одна серьёзная уязвимость в системе Intel, заслуживающая отдельного внимания. В 2008 году в чипах Intel была реализована технология Converged Security & Management Engine (CSME), которая с самого начала существования вызвала очень много вопросов по поводу своей деятельности. С тех пор её поставили практически на все текущие процессоры, кроме отдельных исключений.

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Данная технология давно славится своей неоднозначностью из-за того, что имеет полный контроль над аппаратными средствами системы, даже в том случае, если она находится в выключенном состоянии. Именно этот факт в большинстве случаев и настораживает пользователей. На протяжении многих лет энтузиасты делали многочисленные попытки её отключения, но все они были безрезультатными.

Найденная "дыра" в системе CSME, которая становится активной при запуске ПК, наиболее опасна тем, что ставит под угрозу целостность всей системы, а не отдельных компонентов. Включая компьютер, пользователи Intel рискуют наткнуться на хакеров и мгновенно потерять все данные с устройства. Данная уязвимость затрагивает все чипы до 10-го поколения, а возможно, и в них она тоже будет присутствовать, хоть они ещё и не вышли. Решение проблемы не предоставлено.

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