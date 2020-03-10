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Кидали, топили и сгибали: флагманы Samsung прошли жестокие тесты на прочность

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Смартфонам флагманской категории очень часто устраивают всевозможные тесты на прочность, чтобы доказать, что они действительно лучшие. Не стали исключением и три модели новой флагманской линейки Samsung: Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Несмотря на то, что смартфоны уже давно были выпущены, их всё равно решили проверять на стойкость. 

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В рамках данного теста, молодой канал SquareTrade на YouTube не пощадил ни одно устройство, поддав их, по меркам смартфонов, настоящим жестоким пыткам. В ходе теста все три флагмана бросали с высоты 1,8 метра, окунали в контейнер с водой на 30 минут, глубина которого составляла полтора метра, и подвергали, наверное, самому жестокому испытанию - давление металлическим прессом по центру экрана устройства. 

Как видно из видео, результаты у трёх смартфонов очень похожи между собой. Например, можно сделать точный вывод, что флагманы вообще не защищены от падений, так как получили заметные повреждения. Тест на изгиб "потрепал" устройства ещё больше, сильнее всех досталось младшей модели, которая в отличие от S20+ и S20 Ultra, не погнулась, а треснула по центру. Лучший показатель во всех категориях теста достался S20 Ultra. 

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