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Intel Comet Lake 10-го поколения будут лишены PCIe 4.0

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В последнее время всё большую популярность в интернете набирает современный сокет PCIe 4, который все производители процессоров хотели бы видеть в своих продуктах. Исключением из них является только компания Intel, решившая, как всегда, идти своим путём. По официальным данным, в чипах Comet Lake 10-го поколения данный разъём будет отсутствовать. 

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Многим геймерам и энтузиастам, которые хотят иметь в своём пользовании только самые быстрые SSD, придется на время забыть о 10-ом поколении Intel и использовать как альтернативу продукцию AMD. В них, в отличие от "синей команды", новый PCIe 4 будет полностью доступен. Впервые спустя 10 лет компания идёт на такие серьёзные изменения в сфере сокетов.

Никто не знает, чем для компании закончится это смелое решение. Если про отсутствие в Comet Lake PCIe 4 известно абсолютно точно, то про Alder Lake 12-го поколения точно неизвестно ничего. Возможно, в них геймеры смогут увидеть обновлённый сокет, но информация про это официально не будет подтверждена ещё долгое время. На данный момент ни один чипсет Intel не имеет поддержки PCIe 4, и в будущем ситуация вряд ли изменится.

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Сейчас обсуждают

Вова Кузнецов
00:00
Завали уже своё хайло, голубец
Intel Comet Lake 10-го поколения будут лишены PCIe 4.0
VRoman
23:59
Нет. Но очень надеюсь.
Intel Comet Lake 10-го поколения будут лишены PCIe 4.0
Вова Кузнецов
23:59
Сливай свой копропень и переходи на правильную сторону☝️
Intel Comet Lake 10-го поколения будут лишены PCIe 4.0
Phobos
23:59
мой шланг разрывает твой рот
Движок DOOM Eternal способен выдавать до тысячи кадров в секунду
Вова Кузнецов
23:58
Штеудные голубцы и так лишены ума. Они еще 10 лет эти скайлейки++++ хавать жопой будут
Intel Comet Lake 10-го поколения будут лишены PCIe 4.0
LoL
23:57
Так вот откуда у змея титан)))
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John Smith
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Phobos
23:56
как твоя никчемная жизнь
Intel Comet Lake 10-го поколения будут лишены PCIe 4.0
Phobos
23:55
Статья написана исключительно уебанским слогом. "На данный момент ни один чипсет Intel не имеет поддержки PCIe 4, и в будущем ситуация вряд ли изменится." Прям никогда и ни за что)
Intel Comet Lake 10-го поколения будут лишены PCIe 4.0
N1ghtwish
23:55
"Вот МС убирает локальную учётку, вот это жопа" Shift+F10 net user имя_пользователя пароль /add
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