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Как мы знаем, недавно Европейский Союз создал закон, который обязывает всех производителей смартфонов для их продажи на территории 27 стран переходить на единый разъем для заряда USB Type-C, но Apple не спешит отказываться от уже проверенного годами Lightning. Несколько дней назад в ЕС вынесли на рассмотрение похожий закон, который может ещё больше "связать руки" компании из Купертино.

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Основная мысль данного закона заключается в том, что абсолютно всех производителей смартфонов заставят поставлять свои устройства только с возможностью замены аккумулятора. Естественно, сильнее всего это скажется на Apple, у которой подобных смартфонов нет вообще. Возможность появления такого закона объяснили тем, что у каждого пользователя должна находиться сменная батарея, на случай, если он не имеет какого-то специального оборудования или навыков для замены.

Для компании закон может принести множество неприятностей, одна из которых - потеря влагозащиты. Если предположить, что Apple согласится делать съёмную крышку для своих смартфонов, то некогда отличная защита от попадания влаги исчезнет. К слову, по заявлениям производителя, на данный момент она присутствует во всех нынешних устройствах. Никто не знает, как поступит "яблочная" компания, если таковое требование действительно будет официальным, но сейчас, похоже, её это никак не волнует.