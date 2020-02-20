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Все знают, что в середине прошлого месяца самая популярная операционная система Windows 7 была практически похоронена своими создателями. Для неё отключили обновления системы безопасности. Естественно, по прогнозам аналитиков, после этого на неё должна была обрушиться небывалая война хакерских атак, отразить которые невозможно из-за отсутствия современной поддержки. Но, оказалось, что это не маленькая волна, а целое цунами. Операционная система находится под миллионами эксплойтов.

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Исходя из данных, предоставленных компанией Webroot, только на Windows 7 были нацелены 37 миллиардов вредоносных ссылок, около четырёх миллиардов IP-адресов и 842 миллиона доменов. Всё это привело к тому, что сотни тысяч пользователей попали под "горячую руку" создателей вредоносного ПО. Никогда за всю историю существования "семёрки" её так массово и открыто не атаковали. Такое происходит впервые.

Все устаревшие версии Windows, которые компания выпустила ранее, вобрали в себя 360% эксплойтов, нацеленных на полный контроль чужого компьютера. Атакам подверглись как частные компании, так и обычные пользователи. Число заражённых устройств у пользователей увеличилось в два раза по сравнению со временем, когда поддержка безопасности на "семёрке" была всё ещё активна. Прогнозы аналитиков по поводу будущего Windows 7 не утешительные. В связи с отсутствием безопасности, число хакерских атак будет только увеличиваться.

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