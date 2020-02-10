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Ещё с 2017 года против известной социальной сети Facebook объявили акцию под названием "DeleteFacebook". Тогда её обвиняли во многих скандалах с массовыми утечками пользовательских данных и недопустимом количестве фейковых новостей. С того момента негативный пыл по отношению к сети и её создателю Марку Цукербергу немного утих, но, как оказалось, это ненадолго.

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Все знают отношение миллиардера Илона Маска к социальной сети Facebook, которую он не раз прилюдно критиковал. 8 февраля, ровно в 16:16 по местному времени он поддержал слова американского комедийного актера Саши Барона Коэна насчёт того, что компанией не должен управлять один человек, строящий в ней монополию и ведущий авторитарный стиль управления. В своём сообщении руководитель SpaceX выразился про компанию чётко и ясно: «#DeleteFacebook. Это отстой». Собственного аккаунта в социальной сети у Маска нет, но это никак не мешает ему постоянно её критиковать.



Среди тех, кто тоже поддержал акцию против монопольной Facebook, есть всемирно известный писатель жанра "фэнтези" Стивен Кинг, создатель мессенджера WhatsApp Брайан Эктон, актриса Ким Кардашьян и многие другие.