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Сегодня на нашем сайте уже публиковалась информация о том, что Google наконец всерьёз занялась удалением навязчивой и долгой рекламы, но новость по этому поводу относилась только к сайтам в браузере Chrome. Теперь же стало известно, что любимый всеми видеохостинг YouTube скоро будет совсем по-другому воспринимать рекламу и показывать её пользователям.

реклама

Недавно ассоциация Coalition for Better Ads разработала новый стандарт рекламы, который предусматривает более лояльные по отношению к пользователям рекламные ролики. Все изменения непосредственно коснутся трёх категорий рекламы: во-первых, вставка её прямо посередине ролика теперь будет невозможна, а видео с таким контентом подлежат блокировке. Во-вторых, если пользователю не дали возможности отключить рекламу через 31 секунду после начала её показа, естественно, это тоже будет блокироваться, и, наконец, в-третьих, реклама, занимающая более 20% площади плеера, будет моментально заноситься в черный список и удаляться на программном уровне.

Примечательно, что большое количество контента YouTube как раз таки и не соответствует этим правилам. Изменению подлежат также фирменные сервисы компании: AdSense и DoubleClick. Много времени для обработки и принятия новых требований пользователям не дали, новый стандарт начнёт действовать уже с 5 августа, то есть через 6 месяцев.