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Хотя значительная часть доходов компании Google приходится на рекламу, она временами старается бороться с засильем рекламы в интернете. В том числе это происходит при помощи браузера Chrome. Например, в нём запрещено автоматическое воспроизведение видео.

реклама

Теперь Google делает следующий шаг. В будущем Chrome начнёт соответствовать новым стандартам рекламы, опубликованным созданной для разработки этих стандартов коалицией. Стандарты призваны бороться с надоедливой рекламы в форме видео.

реклама

Если видео длится больше чем 31 секунда и при этом его нельзя пропустить через 5 секунд после начала, сайты будут наказаны. Воспроизведение рекламы посреди просмотра видео тоже запрещено. Сайтам нельзя будет вставлять изображения или текстовую рекламу в окно с видео.

Google обещает, что всё это относится и к её собственным сайтам. В качестве примера она указывает YouTube, где реклама должна начать соответствовать всем стандартам. Пока один из этих стандартов нарушается, поскольку в разгар просмотра видеоролика реклама влезает регулярно.

реклама

Если на каком-то сайте найдут нарушения этих указаний, Chrome полностью перестанет показывать рекламу на нём. С учётом доминирования этого браузера на персональных компьютерах это значительно уменьшит доход сайтов, поэтому им есть смысл соблюдать правила.

Сделав рекламу менее навязчивой, сайты и рекламные корпорации вроде Google тоже выиграют. Если пользователю не надоедать рекламой при каждом заходе на сайт, он может отключить блокировщик рекламы или занести сайт в белый список.

реклама

У сайтов есть время до 5 августа, чтобы внести изменения в соответствии с новой политикой Chrome. Коалиция даёт на это четыре месяца.