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Стабильно каждые несколько лет оборудование геймеров меняется на более совершенное, новое и гарантирующее лучший результат. Естественно, анализировать изменения комплектующих всегда очень интересно. Так, например, Valve на днях опубликовала статистику использования видеокарт в сервисе Steam с августа 2018 по сегодняшний день.

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Как видно из приведённой ниже статистики steampowered, за всё это время самой большой популярностью пользовались видеокарты компании NVIDIA, занимающие практически 75% от общего количества. Среди самых используемых геймерами видеокарт первое место досталось излюбленной всеми NVIDIA GeForce GTX 1060. Статистика Valve говорит, что она установлена у целых 13% пользователей, а это почти у каждого восьмого.

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Также, стало известно о том, что динамика использования видеокарты несмотря ни на что уменьшилась. Только в январе 2020 года 2,76% пользователей отказались от данной модели в пользу более новых решений. Как и ожидалось, второе место заняли видеокарты "красных", буквально отвоевав себе 15% рейтинга. Продукция Intel не может похвастаться даже такими результатами. На её счету всего лишь 9.6%, что очень мало для компании.