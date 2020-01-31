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Часто бывало так, что миллиардер Илон Маск делал весьма рискованные и инновационные вещи, такие как например запуск ракеты Falcon 1. Несмотря на неудачи, которые его часто преследовали, он всегда выходил "сухим из воды". После его прошлой "громкой" новинки - электрокара Cybertrack, прошло совсем мало времени, но вот уже в сети активно обсуждают новые события в жизни Маска - его музыкальную карьеру и смену имени в любимой социальной сети.

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Вчера в Twitter Маска была опубликована запись со ссылкой на SoundCloud, где находилась песня под названием Don’t Doubt ur Vibe (Не сомневайся в Vibe). Похоже, что генеральный директор SpaceX и Tesla подался в мир музыки за поиском нового источника вдохновения. После этого он заявил, что сам написал текст к песни и изменил имя в Twitter на "E 'D' M". Конкретного объяснения этому дано не было.

Кроме этого, им были выставлены на всеобщее обозрения фотографии из студии, в которой и был записан трек. Как обычно, его активные читатели, фанаты и антифанаты разделились на два лагеря: первые говорят, что все эти записи лишь очередная шутка или способ привлечения внимания для развития дальнейших проектов, называя миллиардера шарлатаном, а вторые верят, что "музыкальная дорога" даст ему необходимый очаг вдохновения, где он и почерпнёт новые гениальные идеи, которые принесут ему миллионы, а может даже и миллиарды долларов.

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