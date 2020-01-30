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По недавним итогам NPD Group, ставшая за несколько лет легандарной, игра Grand Theft Auto V получила звание самой продаваемой за целых десть лет. Другая популярная новинка от Rockstar Red Dead Redemption 2 тоже не осталась в стороне. Статистика говорит, что за последние четыре года она была самой продаваемой в мире. Естетвенно, оба этих достижения компания очень высоко оценила, решив наградить всех тех, кто помогал заработать на играх миллиарды.

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Руководство Take-Two и Rockstar Games подумали, что праздновать это в одиночке будет нечестно. Самые обыкновенные геймеры, благодаря которым компании достигли невероятного успеха, получат немаленькие бонусы, если посетят игры в определённые дни. Так, каждый, кто откроет GTA Online в период с 30 января по 5 февраля, бесплатно получит $1 миллион игровой валютой. Ещё один миллион будет ждать тех, кто зайдёт в игру с 5 по 12 февраля.

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Любители ковбойского экшена Red Dead Online смогут забрать набор Gunslinger’s Cache, в который входит: револьвер Шофилда, винтовка и патроны, если зайдут в игру с 8 января по 3 февраля. С 4 по 10 февраля геймерам будет предлагаться особый набор Bounty Hunter's Kit, в котором они смогут найти лицензию охотника за головами, 25 штук лассо и столько же отслеживающих стрел. Напомним, что за всё это с игроков не возьмут ни копейки.