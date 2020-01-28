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За последние дни одной из самых обсуждаемых и популярных тем стал смертельный коронавирус из китайского города Ухань, погубивший на сегодня около 80 человек. Оставшиеся семь миллиардов людей, пока что не заразившиеся вирусом, усердно пытаются уберечь себя что не заразившиеся вирусом усердно пытаются уберечь себя и своих близких от опасности, поэтому внимательно слушают всё, что говорят по телевизору непроверенные источники.

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Самые доверчивые из них даже верят слухам, что якобы вирус можно подхватить не только столкнувшись на улице с китайцем или любым носителем заразы, но и получив на почте самую обыкновенную посылку из Поднебесной. Тот же сервис AliExpress, по словам лжеучёных, может рассылать вирусы по всему миру, даже не подозревая об ущербе, который нанесёт, но, как выяснилось, всё это лишь слухи, время существования которых подошло к концу, ибо вопросом о способе распространения вируса занялся Роспотребнадзор, и результаты исследований появились практически сразу. К счастью, посылки с вирусами существовать не могут, этому есть логичное обьяснение.

Руководитель регулятора Анна Попова сделала официальное заявление, в котором сказала, что сегодня в мире нет ни одного случая подтвержения переноса вируса через посылку, а значит, данная информация не что иное, как "утка". Иммеющиеся данные говорят как раз об обратном. Вирус способен переходить от млекопитающего к млекопитающему только через непосредственный контакт. Означает это, что можно спокойно выдохнуть и заказать очередную партию чехлов с AliExpress, без риска умереть или заразиться вирусом.

Напомним, что недавно была создана онлайн-статистика мониторинга распростанения коронавируса.