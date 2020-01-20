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Недавно представители Национальной администрации безопасного дорожного движения заявили, что сейчас рассматривают петицию по поводу автоматического разгона автомобилей Tesla. Агентство просит отозвать сразу 500 000 электрокаров. Причина подачи данной петиции простая - внушительное число пользователей автомобилей марки Tesla попали в аварию или получили травмы из-за того, что электрокары неожиданно набирали разгон без участия водителя.

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Ведомство заверяет, что эта проблема затронула не несколько отдельных машин, а полмиллиона, в число которых входят популярные модели Model X, Model 3 и Tesla Model S. Не считая сегодняшнего дня, на свои автомобили подали жалобы 127 человек. В общей сложности с участием Tesla произошло 110 аварий и около 50 травм.

Среди прочих были аварии, во время которых автомобиль не успев припарковаться резко начинал движение и на скорости врезался во всё, что находилось перед ним. Сотрудники ведомства настаивают на срочной проверке электрокаров и выяснении причин в самом срочном порядке, ведь неизвестно, сколько ещё машин станут "неконтролируемыми". В самой компании ситуацию никак не комментируют, несмотря на большое количество столкновений. Возможно это лишь начало восстания машин, про которое говорят уже несколько лет...