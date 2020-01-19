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Нередко случается так, что во время перелёта из одного города в другой, в аэропорту становится ужасно скучно и хочется как-то развлечься. Так подумал и один пассажир аэропорта в Портленде, решив приукрасить скучную обстановку помещения красочной видеоигрой, заодно и скрасить время ожидания.

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По стандарту, на мониторах аэропорта отображается полезная информация в виде расписания полётов, времени, дат и графиков работы. По крайней мере, именно так и было в Портленде, где и произошел интересный случай "необыкновенно хитрого" взлома экрана. Пассажир, летевший из Портленда, вёз с собой ценный багаж - PlayStation 4, которую активно любит использовать для игр. Когда его настигла вышеуказанная скука, он без всяких стеснений подключил консоль к одному из мониторов и запустил свою любимую игру Apex Legends, в которую планировал сыграть пару раундов, после чего его "взлом" обнаружили

Не успев завершить и одного матча, система заподозрила неладное и сразу уведомила охрану. Когда к нему подошли с просьбой выключить игру, он мягко послал сотрудников безопасности, продолжая играть. В итоге дело закончилось без драк и конфликтов, ведь пассажир прекрасно понимал, что в одиночку он справиться со всей охраной не сможет. Решив не устраивать кулачных боёв он мирно сложил "оружие".