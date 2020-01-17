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Болезненный челлендж в Minecraft: удары тока за любой полученный урон

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Видеохостинг YouTube славится огромным количеством роликов с необычным и затягивающим контентом, но, как правило, он получается, когда пользователи совершают рискованные поступки, которые иногда даже могут привести к смерти. Сегодня мы расскажем про один из таких опасных челленджей в Minercraft, который чуть не довёл блогера до летального исхода. 

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Одним из самых рискованных испытаний за всю историю Minecraft можно с уверенностью назвать эксперимент, который проводил блогер с ником Dream. Заключался он в том, чтобы после каждого нанесенного ему урона, будь то монстр, лава или обычное падение с вершины, бить себя лёгким ударом электричества. Проделал он это с помощью всего двух вещей: контроллера Arduino и электрошокера для собак на дистанционном управлении. Соединив их в единую систему, блогер создал аппарат, за потерю здоровья наказывающий его током.

‌С самого начала он играл с напарником, который во всех экстренных ситуациях брал на себя урон, но даже несмотря на это экспериментатору пришлось страдать. Через некоторое время от лёгких ударов он начал ощущать дискомфорт, а в конце сессии и вовсе старался убежать как можно дальше при виде любой опасности. Эта стратегия не помогла, ведь во время очередного побега он не заметил высокую скалу, упав с нее и получив сильный удар током за потерю большого количества здоровья. Конечно, выдержать такое ему не удалось, и он успел снять систему до того, как получил ещё одну порцию электричества. Кто знает, что было бы с ним после этого.

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