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Последний месяц представители высшего руководства Intel много говорили про перспективы, которые откроются для пользователей, как только процессоры перейдут на 7-нм техпроцесс. Основными из них считаются: возвращение "закона Мура", смена литографических технологий, возможность использования ультрафиолетового излучения EUV (с небольшим отставанием от конкурентов) и повышение степени разгона как процессоров, так и сопутствующих комплектующих.

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Самым интересным новшеством из всех вышеперечисленных является возможность повышения "запаса прочности" у 7-нм процессоров. О том, что нормально разгонять новые процессоры Intel будет возможно, стало известно от представителей сайта Tom’s Hardware, которые ещё перед Новым годом посетили специальную лабораторию компании, расположенную в штате Орегон, занимающуюся разгоном процессоров и совместимых с ними комплектующих, на которой, к слову, работает всего лишь 8 человек.

Сотрудники данной лаборатории сообщили журналистам, что планируют вести сотрудничество с разработчиками дискретной графики Intel, дабы у всех пользователей, купивших продукт, была возможность разгонять комплектующие так, как им нужно. Через некоторое время сотрудники Tom’s Hardware спросили у главы лаборатории Дена Рэгланда, считает ли он, что разгон процессоров находится на стадии вымирания, на что он с уверенностью заявил, что низкий разгон конкурирующей фирмы AMD никоим образом нельзя связывать с будущими результатами Intel, ведь даже на 14-нм техпроцессе компания серьёзно подняла частоты. Резюмируя представители лаборатории заверяют, что оверклокинг не исчезнет со временем, а наоборот будет набирать всё большую популярность. Источник: Tom's Hardware.