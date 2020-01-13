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Как видно из последних событий, интерес энтузиастов к "квадратной" игре Minecraft ни на секунду не утихает. Совсем недавно группа таких поклонников построила на бесконечных просторах игры некоторые части мира Гарри Поттера, а сегодня один трудолюбивый японец похвастался своим необычным творением города Токио, в существование которого, к сожалению, никто не верит.

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С момента своего релиза Minecraft начала захватывать пользователей обширностью мира и неисчисляемыми возможностями, но никто и не подозревал, что через 10 лет она будет всё так же пользоваться популярностью у энтузиастов, занимающихся созданием разных необычных вещей. Некоторые умельцы даже строили в ней свои родные города, не очень большие по величине, но герой сегодняшней новости безусловно превзошел всех предшественников, опубликовав свои двухгодичные старания в Twitter.

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Данное изображение не 3D-модель, как многие сразу подумали, а картина, составленная из многочисленного количества блоков Minecraft. Несмотря на феноменальное количество времени, которое автор потратил на холст, никто не верит, что это сделано с помощью игры Minecraft. Даже когда он опубликовал вид города с разных сторон, положительных результатов не появилось.