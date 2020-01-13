Энтузиасты воссоздали в Minecraft Хогвартс и другие локации из «Гарри Поттера»
Пока Warner Bros. тайно трудится над крупной и очень дорогой игрой по «Гарри Поттеру», энтузиасты решили использовать песочницу Minecraft в качестве платформы для соответствующей модификации.
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Несколько часов назад группа таких энтузиастов, объединившихся в команду под названием Floo Network, что в переводе на русский означает ту самую сеть каминов, которыми волшебники мира «Гарри Поттера» пользуются для телепортации, опубликовала видеоролик, демонстрирующий знаменитые локации из фильмов по мотивам серии романов Джоан Роулинг.
рекламаВ ролике можно увидеть непосредственно школу Хогвартс, её окрестности, а также упоминаемые в книгах и фильмах локации в Лондоне.
рекламаСтоит отметить, что данная колоссальная по масштабам проведённых работ модификация представляет собой не просто воссоздание локаций из «Гарри Поттера», а полноценную ролевую игру, в которой нам предстоит стать учеником Хогвартса, посещать различные магические занятия, учиться обращаться с волшебной палочкой, играть в квиддич и многое-многое другое.
Модификация должна выйти уже в этом месяце, но играть смогут только обладатели Minecraft Java Edition для компьютеров под управлением Windows, Linux и macOS.
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