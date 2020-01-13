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Энтузиасты воссоздали в Minecraft Хогвартс и другие локации из «Гарри Поттера»

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Пока Warner Bros. тайно трудится над крупной и очень дорогой игрой по «Гарри Поттеру», энтузиасты решили использовать песочницу Minecraft в качестве платформы для соответствующей модификации.

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Несколько часов назад группа таких энтузиастов, объединившихся в команду под названием Floo Network, что в переводе на русский означает ту самую сеть каминов, которыми волшебники мира «Гарри Поттера» пользуются для телепортации, опубликовала видеоролик, демонстрирующий знаменитые локации из фильмов по мотивам серии романов Джоан Роулинг.

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В ролике можно увидеть непосредственно школу Хогвартс, её окрестности, а также упоминаемые в книгах и фильмах локации в Лондоне.

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Стоит отметить, что данная колоссальная по масштабам проведённых работ модификация представляет собой не просто воссоздание локаций из «Гарри Поттера», а полноценную ролевую игру, в которой нам предстоит стать учеником Хогвартса, посещать различные магические занятия, учиться обращаться с волшебной палочкой, играть в квиддич и многое-многое другое.

Модификация должна выйти уже в этом месяце, но играть смогут только обладатели Minecraft Java Edition для компьютеров под управлением Windows, Linux и macOS.

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