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На выставке CES 2020 появилась "говорящая" картошка стоимостью $34

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Технологическая выставка всевозможных электронных товаров CES 2020 за два дня принесла огромное количество разных интересных приборов, использовать которые можно где угодно. Экспонаты буквально переполняют выставку, но креативностью выделяются лишь некоторые. Одним из самых уникальных товаров стал французский стартап BPZ Labs, созданный в виде умного модуля не для какого-то там смартфона, планшета или другого гаджета. Он предназначен для "общения с картошкой".    

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По словам разработчиков, для полноценной работы устройства в картофель интегрируется плата с заранее созданными ответами (точная информация по поводу ответов картофеля на вопросы человека неизвестна). Картошка с таким модулем способна значительно расширить свой потенциал и даже имитировать настоящее общение с владельцем. При желании поговорить с любимым овощем пользователь может подключиться к нему через Bluetooth. Общение происходит через мобильное приложение, специально созданное для диалога с картофелем. 

Для нормального функционирования устройство не требует источников питания, ведь в роли него выступает сама картошка. Необычный гаджет потребляет совсем маленькое количество энергии, следовательно, одна картошка сможет долгое время выступать собеседником. Создатели отмечают, что для установки модуля не нужно быть инженером. Требуется всего лишь воткнуть плату с чипом внутрь овоща, после чего он "обретёт голос". На удивление, стоимость устройства предельно маленькая - $34. Точные даты продаж и региональная доступность пока не названы.  

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