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Уже много лет 3D-шутер Grand Theft Auto V от Rockstar Games не перестаёт терять свою популярность. Ежедневно в игру играют тысячи пользователей. За годы она достигла своей максимальной популярности и сейчас считается одной из самых продаваемых в мире, но многие до сих пор имеют желание испробовать проект Rockstar, не имея денег на его покупку. Специально для этого Microsoft решила сделать своим пользователям маленький подарок на Рождество. Они дали возможность всем, у кого есть платная подписка Xbox Game Pass, загрузить игру совершенно бесплатно.

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Потенциал GTA V практически безграничный: в ней можно проводить серии дерзких ограблений, почувствовать себя в роли психопата, который вселяет ужас всем, кто на него посмотрит, или обычным горожанином, почитающим законы. Весь этот огромный мир теперь открылся для владельцев Xbox One. Чтобы получить игру, нужно всего лишь иметь ежемесячную подписку стоимостью в $9,99 или $14,99.

К большому сожалению, бесплатная версия дается только на консоли, игрокам на ПК такой щедрой возможности не предоставили. Для них лишь сделали 50% скидку на игру в магазине Windows Store по цене $14,99. Изначальная стоимость составляла $29,99.