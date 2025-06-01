Дрон "Хезболлы" был успешно поражен и ликвидирован.

Израиль первым в мире применил лазерную систему ПВО в реальном боевом сценарии. Это официально подтвердили в министерстве обороны.

Система, известная как Lite Beam, была задействована в октябре 2023 года во время приграничных столкновений с "Хезболлой". Целями стали беспилотники, двигавшиеся со стороны Ливана. Ранее информация об операции была засекречена.

Комплекс, разработанный Rafael Advanced Defense Systems, представляет собой облегчённый прототип будущей Iron Beam – установки с более высокой мощностью, запуск которой ожидается в 2025 году. В данном случае использовался модуль на колесной платформе 4×4, предназначенный для оперативной переброски в зону конфликта.

По данным израильской стороны, лазер успешно уничтожил цели, став первым боевым лазером в истории, применённым против БПЛА. Мощность Lite Beam составляет около 10 кВт. Этого достаточно для поражения лёгких целей на малых дистанциях.

Основная версия системы, Iron Beam, была впервые продемонстрирована в 2014 году. Она создаётся как дополнение к эшелонированной системе ПВО страны, призванное закрыть узкие зоны, где использование ракетных перехватчиков неэффективно или экономически нецелесообразно.

В этом и заключается ключевой аргумент: цена. Один выстрел из Iron Dome обходится в десятки тысяч долларов, а стрельба лазером стоит буквально считанные доллары. Боезапас ограничивается только энергией. Задержка между обнаружением и поражением цели минимальна: лазер действует на скорости света.

Работает система на базе данных радиолокации, используя объединение нескольких волоконных источников в фазово синхронизированный луч. Эта архитектура позволяет достигать высокой плотности энергии при относительно компактной конструкции. Ожидается, что финальная версия превысит 100 кВт.

Есть и слабые стороны. Эффективность лазера снижается при тумане, сильном дожде или песчаной буре. В таких условиях луч расфокусируется, а его дальность снижается. В ясную погоду система обеспечивает перехват целей на дистанции до нескольких километров.