Эксперименты на мышах оказались успешными.

Препараты из класса селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (SSRIs), широко применяемые при лечении депрессии, могут, как считают ученые, оказаться эффективными в онкологии. Исследование, опубликованное в журнале Cell, демонстрирует, что антидепрессанты способны не только тормозить рост опухолей у мышей, но и усиливать активность иммунных клеток в борьбе с раковыми клетками.

Работу провела группа учёных из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В экспериментах с моделями меланомы, рака груди, предстательной железы, толстой кишки и мочевого пузыря исследователи показали, что под действием SSRIs опухоли сокращались более чем наполовину. Одновременно наблюдалось усиление функции так называемых убийственных Т-клеток – ключевого звена противоопухолевого иммунитета.

Серотонин, нейромедиатор, играющий центральную роль в регуляции настроения, также задействован в процессах роста опухолевых клеток и иммунного ответа. Эта двойственная роль серотонина делает препараты, воздействующие на его транспорт, потенциально значимыми для терапии онкологических заболеваний.

Как поясняет профессор Лили Ян, руководитель проекта, антидепрессанты улучшали состояние Т-клеток в условиях так называемой иммуносупрессивной опухолевой микросреды, восстанавливая их способность к обнаружению и уничтожению злокачественных клеток. Более того, комбинация SSRIs с иммунотерапией давала ещё более выраженные эффекты: в экспериментах на мышах при меланоме наблюдалось почти полное исчезновение опухолей.