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Kachka
NVIDIA подняла цены на все видеокарты на 5-15%
Больше всего корректировка затронула серверное оборудование.

Компания NVIDIA повысила цены почти на всю линейку своих видеокарт, причем как игровых, так и серверных. Источником информации выступило тайваньское издание Digitimes, ссылаясь на цепочки поставок и партнёров компании. Рост составил 5-10% по потребительским моделям и до 15% – по профессиональным и ИИ-ориентированным решениям.

Причины вполне предсказуемы: американские экспортные ограничения, рост стоимости логистики и производство, которое всё дороже переносить ближе к Штатам. Кроме того, вступили в силу новые тарифы, влияющие на импорт чипов и компонентов.

Санкции против поставок в Китай особенно сильно ударили по сегменту H20 и других продвинутых GPU для центров обработки данных. По оценке Digitimes, квартальные потери NVIDIA по этому направлению могут достичь $5,5 млрд, что весьма ощутимо даже на фоне устойчивого глобального спроса.

Глава компании Дженсен Хуанг, по сведениям издания, продолжает активно летать между США и Азией, пытаясь смягчить последствия новых правил. Внутри компании говорят, что повышение цен – это не реакция на панические настроения, а "корректировка ради сохранения стабильной рентабельности". Увеличение прайса также даёт возможность синхронизировать ценовые рамки по всей цепочке поставок: от сборщиков до ритейлеров.

Среди флагманов особенно резко подорожала RTX 5090. Ещё до начала широких поставок цены на неё удвоились в каналах. На Тайване стоимость карты подскочила с 90 до 100 тысяч новых тайваньских долларов буквально за сутки.

Также стало известно, что часть чипов нового поколения Blackwell теперь будет собираться в США на мощностях TSMC. Это усиливает зависимость от дорогих локальных процессов, где дороже буквально всё: от техпроцесса до транспорта.

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#nvidia #сша #видеокарты #китай #сша vs китай
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