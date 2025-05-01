Огромные деньги уходят только на электричество.

В последние годы майнинг больше не похож на то, чем он был. То, что когда-то выглядело как золотая лихорадка цифровой эпохи, постепенно превращается в изнурительную гонку, где выигрывает не тот, кто первый, а тот, кто выдержит дольше. Причём не в одиночку, а с поддержкой промышленного уровня.

По свежим данным CoinShares, средняя себестоимость одного биткоина у публичных майнеров сегодня составляет почти $137 000. Это выше текущей рыночной цены на треть. И если раньше такие цифры были поводом для спекуляций или паники, то сейчас они являются скорее признаком системного сдвига. С каждым новым халвингом добывать становится сложнее, и дело не только в протоколах, всё упирается в логистику и энергетику.

Видеокартами уже не отделаешься. Чтобы получать значительную прибыль, нужны дата-центры, охлаждение, бесперебойные каналы питания. И главное – доступ к дешёвому электричеству. Вот здесь и начинается настоящий разлом. В Иране добыть биткоин можно за полторы тысячи долларов. В Ирландии – за триста с лишним тысяч. США остаются в игре, но мелким майнерам уже не по карману: только электричество тянет больше $100 000 на один блок. А ведь есть ещё амортизация, обслуживание, модернизация.

Именно поэтому весь рынок незаметно начал миграцию. Азиатские страны с льготными тарифами превращаются в новые центры тяжести, в то время как Европа и часть Штатов теряют позиции. Идёт укрупнение, вымывание индивидуальных участников. Рынок становится закрытым клубом для тех, у кого либо уже есть инфраструктура, либо есть доступ к деньгам.