Это первое прямое подтверждение существования полярной планеты.

В 2018 году астрономы впервые зафиксировали необычную двойную систему коричневых карликов, назвав её 2M1510. Сначала её восприняли как редкий пример затменной двойной звезды. Однако свежие наблюдения кардинально меняют картину. Оказалось, что пара скрывала куда более экзотический феномен.

Новая работа с использованием "Очень большого телескопа" показала: вокруг этих карликов вращается планета 2M1510 (AB) b. И не просто вращается, а по полярной орбите, почти перпендикулярной плоскости их вращения. Это первое прямое подтверждение существования полярной планеты – открытие, которое ранее оставалось лишь гипотетическим сценарием в моделях формирования звёздных систем.

Сам по себе факт наличия планеты в столь экстремальных условиях уже является вопросом для стандартных представлений. Амори Трио из Бирмингемского университета отметил, что орбита 2M1510 (AB) b не только разрушает шаблоны, но и требует переосмысления механизмов образования планет вокруг двойных систем маломассивных объектов.

До сих пор науке были известны шестнадцать так называемых циркумбинальных планет. Все они двигались вдоль плоскости своих звёзд. Полярная орбита 2M1510 (AB) b – исключение из правила. Она ставит новые вопросы. Например, как планета смогла выйти на столь нестандартную траекторию, избежав разрушения.