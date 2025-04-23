Для ученых это считается необычайной редкостью.

Почти по соседству – по космическим меркам, конечно – в пяти тысячах световых лет от нас, в направлении Стрельца, дрейфует объект, который нельзя увидеть. Не спутник, не звезда, не сверхмассивный гигант в центре галактики. Это чёрная дыра звёздной массы без аккреционного диска, без ближайших тел и без света.

Обнаружили её не сразу. Впервые о ней заговорили в 2022 году, когда фиксировали странное усиление яркости далёкой звезды. Тогда не все согласились, что это именно чёрная дыра. Варианты были разные: ошибка, редкий случай, нейтронная звезда. Но недавно две научные группы сошлись во мнении, что перед нами изолированная чёрная дыра, движущаяся в одиночестве. И это стало первым её достоверным подтверждением.

Выявить подобное – почти чудо для ученых. Без рентгеновского излучения и без взаимодействия с окружающей материей чёрная дыра по определению невидима. Помогло гравитационное линзирование. В 2011 году объект прошёл на фоне тусклой звезды, усилил её свет, исказил её положение. И оставил астрономам след. Телескоп Hubble зафиксировал всё это, а спустя годы наблюдения добавил Gaia. Сначала думали, что это нейтронная звезда. Потом пересчитали. Масса составила около шести солнечных. Характеристики совпадают с типичными параметрами чёрной дыры.