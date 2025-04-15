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Kachka
Metro 2033 Redux бесплатно раздают в Steam, GOG и Xbox
PlayStation акция обошла стороной.

Внезапно, но вполне закономерно: франшизе Metro исполнилось пятнадцать лет. В честь этой даты студия 4A Games решила раздать первую часть. Вернее переработанную версию Metro 2033 Redux. Игра доступна бесплатно, но только двое суток. Забрать её можно в Steam, GOG или Xbox. На PlayStation, увы, нет.

Сопровождение минимальное: короткое видео с фрагментами геймплея, опубликовано в X (бывшем Twitter). Акцент сделан на Redux-редакции, которая вышла в 2014 году. Она, напомним, была значительно переработана. По сути, это не просто ремастер, а повторная сборка, адаптированная под новое железо. Оригинал вышел аж в 2010-м.

Сама акция представляет собой только первый шаг. Студия пообещала целый год, наполненный событиями. Речь о распродажах, контенте, бонусах и прочем.

Что касается Redux, то она до сих пор ощущается играбельной и завораживающей. Да, это линейный шутер без открытого мира. Но атмосфера всегда держит игрока в тонусе.

Если вспомнить текущую ситуацию во франшизе, то самая заметная новинка – это VR-приквел под названием Metro: Awakening. Он вышел в прошлом году и вызвал смешанные отзывы. Но к основной сюжетной линии не относится. Продолжение, идущее напрямую от первой части, до сих пор в разработке. Работает над ним та же команда, в связке с Глуховским.

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#игры #metro #metro 2033 #metro 2033 redux
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