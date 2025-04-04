Особенного реализма придадут легкие потертости.

Когда ChatGPT не занят созданием вирусных изображений в стиле Studio Ghibli, которые заполняют ленты в социальных сетях, он может оказаться полезным для куда более сомнительных целей. Оказавшись достаточно умелым в генерации текста в изображениях, ИИ теперь способен создавать фальшивые рецепты из различных магазинов и супермаркетов. И хотя они ещё не идеальны, их вполне можно использовать для обмана тех, кто не слишком внимательно изучает детали чеков.

До недавнего времени одним из самых явных недостатков ИИ-сгенерированных картинок было неестественное или абсурдное использование текста. И если проблемы с изображением рук давно решены, то с текстом ситуация оставалась куда более сложной. Но это меняется. С последними обновлениями ChatGPT стал гораздо лучше в плане восприятия и генерации текста, даже в сложных форматах вроде квитанций. Уже сейчас он способен генерировать чеки с идеально отформатированными списками товаров, логотипами и ценами. Конечно, текст иногда выглядит слишком четким или с необычными пробелами между буквами, но на общем фоне эти мелкие погрешности часто можно не заметить, особенно если речь идет о небольших суммах.

С помощью ChatGPT и нескольких минут работы в Photoshop мошенники могут создать достаточно правдоподобные квитанции, которые легко пройдут проверку на первый взгляд. В конце концов, чем меньше сумма, тем меньше вероятность, что кто-то будет вникать в детали.