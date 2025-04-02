Это в 500 раз больше, чем было в Хиросиме.

22 декабря 2032 года астероид 2024 YR4 пройдёт на минимальном расстоянии от Земли. Однако поводов для паники нет. Последние данные космического телескопа "Джеймс Уэбб" подтверждают, что вероятность столкновения практически равна нулю. А вот насчёт Луны астрономы пока не готовы дать столь же уверенный прогноз.

Впервые астероид 2024 YR4 был обнаружен 27 декабря 2024 года в рамках проекта ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) в Чили. Первые расчёты орбиты показали, что вероятность столкновения с Землёй достигает 3%. Ученые отмечают, что это немного, но для объекта, потенциально способного уничтожить целый город, даже такие шансы выглядят тревожно.

В течение последующих месяцев учёные уточняли траекторию астероида, и 20 февраля NASA исключило его из списка потенциально опасных объектов. Новые наблюдения подтвердили: Земля в безопасности. Однако вопрос о возможном столкновении с Луной остаётся открытым.

На момент обнаружения астероид находился в 829 000 км от нашей планеты. Сейчас он продолжает удаляться, а следующее сближение ожидается в декабре 2028 года. Обычные наземные телескопы не смогут наблюдать его до июня 2028 года, поэтому NASA подключило телескоп "Джеймс Уэбб". В январе группа учёных предложила использовать его среднеинфракрасный инструмент для точного измерения размеров и физических характеристик астероида.

26 марта "Уэбб" провёл детальные наблюдения 2024 YR4, отслеживая его вращение каждые 20 минут в течение пяти часов. Эти данные позволили скорректировать первоначальные оценки размеров объекта. Если раньше считалось, что его диаметр варьируется от 40 до 90 метров, то теперь измерения показали более точное значение. Оно составляет около 60 метров.

Хотя вероятность столкновения с Землёй практически исключена, в случае с Луной не всё так однозначно. Согласно предварительным расчётам, вероятность удара остаётся ненулевой. История Луны полна столкновений с астероидами, но возможное падение 2024 YR4 даст редкий шанс наблюдать формирование лунного кратера в режиме реального времени.

При нынешних оценках размеров астероида его столкновение с Луной высвободит около 8 мегатонн энергии – в 500 раз больше, чем взрыв атомной бомбы в Хиросиме.