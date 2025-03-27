Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Сегодня на небе может появиться одна из самых ярких звезд – вспыхнет система T Coronae Borealis
Последний раз такое наблюдалось в 1946 году.

Астрономы давно ждут этого момента: в ближайшие дни на ночном небе может вспыхнуть одна из самых редких новых – звезда T Coronae Borealis (T CrB). Если прогнозы верны, её взрыв станет первым за последние 79 лет и будет виден даже невооружённым глазом.

T CrB – это двойная система, находящаяся примерно в 3 000 световых лет от нас. Она состоит из белого карлика и старого красного гиганта. Белый карлик – невероятно плотный объект, размером с Землю, но с массой, близкой к солнечной. Его гравитация постепенно "ворует" вещество у красного гиганта, стягивая водород на свою поверхность. Годы идут, вещество накапливается, давление и температура растут, пока не достигают критической точки. В этот момент происходит термоядерный взрыв, выбрасывающий гигантское количество энергии в космос.

В отличие от сверхновых, где звезда полностью разрушается, этот процесс не убивает систему. Он скорее напоминает гигантский клапан, который раз в несколько десятилетий сбрасывает накопленное давление. Последний раз подобная вспышка была зафиксирована в 1946 году.

Наблюдения последних лет показывают, что T CrB ведёт себя так же, как перед предыдущим взрывом. Учёные фиксируют изменения яркости, спектра и других параметров. Однако астроном Жан Шнайдер из Парижской обсерватории подошёл к прогнозу иначе: он не анализировал физические процессы внутри системы, а просто обратил внимание на её орбитальную механику.

По его расчётам, T CrB взрывается каждые 128 орбит, а полный оборот системы длится 227 дней. Если формула верна, новая вспышка должна произойти 27 марта 2025 года. Если этого не случится, следующие вероятные даты включают 10 ноября 2025 года или 25 июня 2026 года.

Если расчёты Шнайдера окажутся точными, ночью 27 марта в созвездии Северной Короны появится новая яркая звезда. Её можно будет заметить даже без телескопа.

#космос #астрономия #звезды #сверхновые звезды
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США начинают использовать дроны без GPS благодаря системе Raptor от Maxar
+
Live Science: Международная команда ученых обнаружила на дне океанов уникальный вид плутония
+
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
20
Смартфоны следующей серии Honor Magic 8 будут обладать дисплеями как 6,3 дюйма, так и 6,6 дюйма
+
На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
+
Анонсирован список устройств Xiaomi, поддерживающих HyperOS 2.2
+
Google выпустила стабильную версию Android Auto 14 с исправлением ошибок
+
У модмейкера удалили видео на Youtube за создание слишком реалистичной карты GTA 6
+
Realme GT 7 Pro станет самым быстро заряжаемым в мире смартфоном батареей емкостью 7000 мАч
1
Электрохимическое устройство превращает CO₂ в кислород с эффективностью 98%
3
Windows блокирует драйвер, применяющийся в популярном ПО для управления подсветкой и вентиляторами
1
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
3
Microsoft намекает на возможные изменения, связанные с обновлением Windows 11 25H2
4
Чешское отделение Samsung опубликовало точные даты доступности One UI 7 для ряда моделей
+
Компания «Яковлев» получила от Росавиации одобрение на серийное производство самолётов МС-21
2
Samsung 9100 Pro занял 1-е место в тестировании более чем 30-ти высокопроизводительных SSD
3
Realme GT 8 Pro получит Snapdragon 8 Elite 2, аккумулятор 7000 мА·ч и перископную камеру
+
Уже в 2026 году Qualcomm представит 2-нм техпроцесс TSMC для производства SM8950 и SM8945
+
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила возможный выход Strix Halo для настольных ПК
1
Пролежавший 5 лет на дне Темзы iPad помог раскрыть серию преступлений
+

Популярные статьи

Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
93
Краткий обзор новых фильмов 2025 года (субъективное мнение)
4
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
5
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
12
ТОП-10 возмутительных ситуаций, связанных с компанией NVIDIA и ее продукцией
30
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
58
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
3
Как Epic Games и Тим Суини изменили игровой мир и сделали Xbox великим
4

Сейчас обсуждают

Klim Kazakov
18:33
Xperia 1 VI, держит смело 2-4 дня на полной яркости экрана при аккуме на 5000 мач. Полагаю 240 ват нужно чтобы несколько раз в день заряжать и аккум побольше, чтобы получить результат хуже? Xperia 1 V...
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
star5
18:33
Идея отличная, я не понимаю почему её не начали реализовывать ещё лет 10 назад? Сейчас это был бы обычный стандарт.
ASUS представила первую материнскую плату AMD B850 со скрытыми разъемами для GPU мощностью 600 Вт
PanzerK
18:32
Мнения как известно что... есть у всех, меня же интересуют исключительно - знания. А у вас знаний нет, есть ссылки на досужие байки четвертьвековой давности.
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
Никита Ермолаев
18:31
А почему нельзя на ам5 подложку это дело распаять? Или оно физически больше площади сокета. С 8700G вроде не было проблем тоже 7840h он же
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила возможный выход Strix Halo для настольных ПК
HuKT0
18:29
.а это установка уже заработала, нахад во времени)
Российский коллайдер начал эксперименты по столкновению тяжелых ионов в поисках темной материи
Alex Z
18:23
кого вообще волнует синебенч. нравится играть в эту шляпу покупай 16+ ядер или вообще зион
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
Alex Z
18:20
сегодня заказал 7700 + msi b650m mortar wifi - 2x16ddr5 6000/cl28-35-35-... через пару дней придет соберу новую сборку. 3137 юаня за этот комбо сет...
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
Алексей Носков
18:19
Я вас понял. Ваша твердолобость уже давно всем знакома, и, кроме вашего мнения, я не видел, чтобы вы принимали другое, какие бы доводы вам не приводили. Если вы зациклились на этих трех играх, ваше де...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
antiOVER
18:17
да на любой матери возможна смерть 9800x3d при использовании EXPO из-за зашитых в ОС-профили памяти напряжений, очевидно высоких и губительных для данного процессора, точнее для его контроллера подсис...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
antiOVER
18:14
где у этой платы распаяна батарейка CMOS? только не говорите что это и есть геморрой, болтающийся на двух проводочках в районе WiFi-модуля. )))
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем