Последний раз такое наблюдалось в 1946 году.

Астрономы давно ждут этого момента: в ближайшие дни на ночном небе может вспыхнуть одна из самых редких новых – звезда T Coronae Borealis (T CrB). Если прогнозы верны, её взрыв станет первым за последние 79 лет и будет виден даже невооружённым глазом.

T CrB – это двойная система, находящаяся примерно в 3 000 световых лет от нас. Она состоит из белого карлика и старого красного гиганта. Белый карлик – невероятно плотный объект, размером с Землю, но с массой, близкой к солнечной. Его гравитация постепенно "ворует" вещество у красного гиганта, стягивая водород на свою поверхность. Годы идут, вещество накапливается, давление и температура растут, пока не достигают критической точки. В этот момент происходит термоядерный взрыв, выбрасывающий гигантское количество энергии в космос.

В отличие от сверхновых, где звезда полностью разрушается, этот процесс не убивает систему. Он скорее напоминает гигантский клапан, который раз в несколько десятилетий сбрасывает накопленное давление. Последний раз подобная вспышка была зафиксирована в 1946 году.

Наблюдения последних лет показывают, что T CrB ведёт себя так же, как перед предыдущим взрывом. Учёные фиксируют изменения яркости, спектра и других параметров. Однако астроном Жан Шнайдер из Парижской обсерватории подошёл к прогнозу иначе: он не анализировал физические процессы внутри системы, а просто обратил внимание на её орбитальную механику.

По его расчётам, T CrB взрывается каждые 128 орбит, а полный оборот системы длится 227 дней. Если формула верна, новая вспышка должна произойти 27 марта 2025 года. Если этого не случится, следующие вероятные даты включают 10 ноября 2025 года или 25 июня 2026 года.

Если расчёты Шнайдера окажутся точными, ночью 27 марта в созвездии Северной Короны появится новая яркая звезда. Её можно будет заметить даже без телескопа.