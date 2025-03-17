Но такое устройство столкнется с ограничениями со стороны законодательства ЕС.

Apple давно экспериментирует с минимализмом в дизайне, и грядущий iPhone 17 Air должен стать апогеем данной характеристики. Однако, как выяснилось, в Купертино рассматривали куда более радикальный шаг — полный отказ от физических портов.

Как сообщает Марк Гурман в своей рассылке Power On, внутри Apple обсуждалась идея выпустить iPhone 17 Air вообще без USB-C, что сделало бы его первым полностью беспортовым смартфоном компании. В итоге инженеры решили оставить разъём, но сам факт подобных обсуждений говорит о том, что в будущем Apple может снова вернуться к этому решению. По словам Гурмана, iPhone 17 Air – лишь начало перехода к ультратонким моделям без портов.

Но ключевая проблема не в разъёме, а в технологиях беспроводной зарядки. Пока MagSafe остаётся не слишком удобным и не самым быстрым, отказываться от кабельного подключения рано. Тем не менее, внутри Apple явно готовятся к моменту, когда одна беспроводная технология сможет заменить проводное подключение полностью.

Apple не в первый раз тестирует новые идеи на отдельных моделях, прежде чем внедрить их в массовые устройства. Если iPhone 17 Air окажется успешным, компания, скорее всего, снова попробует убрать порты и продолжит разрабатывать ещё более тонкие смартфоны.