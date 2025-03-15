Возможно, iPhone 17 Pro Max никогда не появится.

Apple готовит несколько интересных изменений для своей линейки iPhone 1, и, судя по слухам, это будет совсем не скучный релиз. Одним из самых обсуждаемых нововведений стал слух о возможном запуске ультра-тонкой версии iPhone 17 Air. Но помимо этого, есть ещё один любопытный момент – топовая модель может сменить название. На протяжении многих лет Apple использует приставку "Pro Max" для своих флагманов. Если судить по предыдущим обновлениям, можно было бы ожидать, что новая модель будет называться iPhone 17 Pro Max. Однако есть информация, что вместо привычного нейминга нас может ожидать iPhone 17 Ultra.

Инсайдеры ссылаются на источники с Weibo в Тайване, которые делятся инсайдерской информацией в рамках отчётов по инвестициям и тенденциям цепочки поставок. В отличие от своих конкурентов, Apple любит время от времени менять имена моделей и, по словам того же Гурмана, идея переименования iPhone 15 Pro Max в iPhone 15 Ultra обсуждалась ещё в 2022 году.

Сам Гурман, кстати, недавно в одном из подкастов рассказал, что Apple может выпустить складной iPhone, который вполне вероятно получит название iPhone Ultra.

Что касается линейки iPhone 17, то главная новость для фанатов – обновлённая версия Dynamic Island, которая будет меньше, что позволит увеличить соотношение экрана к корпусу. Также, как и ожидалось, несколько технических улучшений коснутся не только iPhone 17 Ultra, но и более компактной модели Pro. Одним из таких нововведений станет паровая камера охлаждения, которая должна улучшить производительность процессора A19 Pro SoC. Этот шаг нацелен на повышение общей эффективности работы устройства, что всегда важно для флагманов Apple.

Наконец, стоит отметить, что, возможно, Apple решит сделать свой топовый смартфон немного толще, чтобы вместить более ёмкую батарею.