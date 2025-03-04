С ним же идет аналогичный чехол.

Китайский бренд Infinix не раз демонстрировал концепты с эффектной подачей, и в этом году на MWC компания вновь решила удивить. На этот раз источник вдохновения – солнце. Infinix представила смартфон с интегрированной солнечной панелью на задней крышке, а также чехол с возможностью зарядки от солнца. Оба устройства пока существуют лишь в концептуальной форме, но рабочие образцы на стенде MWC доказали, что идея имеет право на жизнь.

Технология получила название SolarEnergy-Reserving и использует перовскитные солнечные элементы. В отличие от традиционного кремния, перовскиты дешевле в производстве и позволяют создавать более тонкие элементы. Главная задача заключается в том, чтобы добиться максимальной эффективности без перегрева: солнечные панели любят прямые лучи, но смартфоны – не особо. На данный момент технология выдает до 2W мощности и больше подходит для поддержания заряда, чем для полноценной зарядки.

Чехол смартфона передает энергию через небольшие контакты на боковой грани прототипа. Логика проста: днем надел чехол для подзарядки, а вечером его можно поменять на обычный. Полезная вещь в дороге или при отключении электричества.

Infinix не ограничилась солнечной темой. Компания также представила второе поколение смартфона с изменяемым цветом задней панели на базе E Ink. Если прошлогодняя версия меняла оттенок только при подключении к зарядке, то новая работает от внутренней батареи и предлагает больше вариантов кастомизации.