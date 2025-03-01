Перенести его обратно невозможно.

Долгожданное обновлённое издание Grand Theft Auto V для ПК наконец выходит 4 марта. В преддверии релиза владельцы игры могут заранее загрузить бесплатное обновление через Rockstar Games Launcher или Steam.

Кроме того, пользователям теперь доступна функция переноса прогресса сюжетного режима в новую версию GTA V для ПК. Для этого достаточно воспользоваться соответствующим пунктом в меню паузы.

Обновлённое издание GTA V на ПК включает все улучшения и дополнения, ранее появившиеся в версиях для Xbox Series X|S и PlayStation 5. Улучшенная графика, ускоренные загрузки и другие новшества.

Rockstar планирует раскрыть детали следующего обновления GTA Online в марте. Пока информации немного, но разработчики обещают сосредоточиться на "возможностях нелегального заработка в заоблачных масштабах", а ключевой фигурой дополнения станет Оскар Гусман.

Что касается GTA VI, студия по-прежнему нацелена на релиз в этом году. Вдобавок, появление даты выхода Borderlands 4 может намекать на более узкий временной коридор запуска следующей части GTA.

С выходом обновлённой версии в библиотеке игроков появится GTA V Enhanced – процесс обновления произойдёт автоматически. В то же время оригинальная версия игры для ПК переименована в GTA V Legacy. Rockstar подчёркивает, что поддержка этой версии сохранится, однако кроссплей между Legacy и Enhanced невозможен.

Игроки могут перенести прогресс сюжетного режима из GTA V Legacy в GTA V Enhanced через меню паузы. Однако сделать это можно только один раз – возврат данных обратно в Legacy не предусмотрен.