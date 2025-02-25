Младшая карта работала в качестве "переходника" для PhysX.

Столкнувшись с проблемой прекращения компанией NVIDIA поддержки технологии PhysX в RTX 5000, пользователь Reddit под ником u/jerubedo нашел неочевидный, но действенный способ её решения. Он добавил в систему еще одну видеокарту от NVIDIA, поддерживающую PhysX. В его случае это была не слишком мощная RTX 3050, принадлежащая к бюджетному сегменту, которую он установил вместе с RTX 5090. Важно отметить, что это была не SLI-связка, а настройка, при которой младшая карта была выделена исключительно под обработку PhysX в панели управления NVIDIA.

Результаты оказались впечатляющими. В ходе тестирования ряда игр с активным PhysX, включая Mafia II Classic, Batman: Arkham Asylum, Borderlands 2, Assassin’s Creed IV: Black Flag и Mirror’s Edge, был зафиксирован прирост производительности до 1425%.

Анализ показал интересные детали. Например, в Borderlands 2 без дополнительной RTX 3050 эффект PhysX попросту не включался. В Assassin’s Creed IV: Black Flag же, напротив, разницы не было – игра и без этого справлялась с физическими расчетами на уровне процессора. Но в других тайтлах разница была колоссальной. Особенно в Mirror’s Edge, которая на RTX 5090 без дополнительной карты была практически неиграбельной.

Этот эксперимент наглядно демонстрирует, что старые видеокарты с поддержкой PhysX могут значительно улучшить производительность игр, использующих эту технологию. Даже более старые модели NVIDIA можно задействовать в качестве второго ускорителя, если в системе есть свободный PCI-E слот.