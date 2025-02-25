Шанс столкновения с ним крайне мал.

Всего несколько дней назад издание Ars Technica опубликовало материал, в котором выражались опасения по поводу так называемого астероида-убийцы, идущего к Земле в 2032 году. Объект, о котором идет речь, получивший обозначение 2024 YR4, был первоначально замечен в конце прошлого года, и тогда расчеты показали, что вероятность столкновения составляет 3,2%, что далеко не так уж и мало.

Однако за короткий период, прошедший с того прогноза, новые наблюдения резко снизили эти шансы. По последней оценке НАСА, вероятность столкновения составляет всего 0,0039% – 1 к 26 000.

Никакого сверхъестественного вмешательства не произошло. Вместо этого, по мере удаления YR4 от Земли, астрономы собирали дополнительные данные, уточняли свои модели и устраняли большинство опасений.

Этот эпизод подчеркивает важнейшую деталь: астероиды размером с YR4 – это далеко не редкость. По оценкам, диаметр таких объектов составляет от 40 до 100 метров, и они достаточно велики, чтобы вызвать региональные разрушения, но при этом достаточно малы, чтобы их не обнаружило большинство телескопов.

"Объект размером с YR4 безвредно проходит через окрестности Земли и Луны несколько раз в год", – говорит Ричард Бинзел, ведущий эксперт по астероидам и профессор планетарных наук в Массачусетском технологическом институте.