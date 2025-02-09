Кольца образовались около 50 миллионов лет назад.

Космический телескоп НАСА "Хаббл" запечатлел астрономическую редкость – галактику, прозванную "Бычий глаз", с девятью концентрическими кольцами. Эта беспрецедентная структура возникла в результате столкновения массивной галактики LEDA 1313424 и гораздо меньшей по размеру голубой карликовой галактики.

Открытие сделал Имад Паша, докторант Йельского университета, который наткнулся на это необычное образование во время анализа наземной съемки.

Последующие наблюдения с помощью космического телескопа "Хаббл" и обсерватории имени В. М. Кека на Гавайях подтвердили наличие девяти отдельных колец, что намного превышает предыдущий рекорд в два-три кольца, наблюдавшихся в подобных галактических структурах.

Астрономы полагают, что эти кольца возникли примерно 50 миллионов лет назад, когда голубая карликовая галактика пронзила центр LEDA 1313424, вызвав обширную рябь, подобную той, что образуется, когда камень бросают в воду во время штиля.

Профессор Питер Г. ван Доккум, соавтор исследования, опубликованного в The Astrophysical Journal Letters, подчеркнул редкость этого события:

"Мы наблюдаем Бычий глаз в мимолетный момент космического времени. Окно для наблюдения такого образования удивительно узкое".

Галактика Бычий глаз простирается на 250 000 световых лет, что в два раза больше диаметра Млечного Пути. Между тем, галактика голубого карлика, которая виновная в этом небесном феномене, сейчас находится на расстоянии 130 000 световых лет, соединенная с «Бычьим глазом» тонким газовым шлейфом.

Образование колец соответствует предсказанным закономерностям: первые кольца возникли быстро и расширялись наружу, а последующие волны формировались по мере того, как карликовая галактика продолжала двигаться по своей траектории.