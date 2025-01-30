Только на PS5 Pro частоту можно будет повысить до 60 FPS.

Grand Theft Auto VI и Grand Theft Auto Online, как сообщается, будут продаваться отдельно друг от друга, а для игроков, которые изначально выберут только сетевую составляющую, будет предусмотрена опциональная возможность обновления. Такая стратегия, если она подтвердится, станет первой для франшизы, позволяя Rockstar Games экспериментировать с ценовыми моделями, которые потенциально могут расширить доступность игры.

По словам авторитетного инсайдера Rockstar Tez2, который поделился своими соображениями на GTA Forums, такое разделение может послужить нескольким целям. Установив более низкую цену на онлайн-режим по сравнению с полной версией игры, Rockstar может привлечь игроков, не желающих или не способных заплатить за полный пакет сразу, что повысит вероятность последующего обновления до полной версии. Кроме того, более низкая стоимость на отдельный онлайн-режим может позволить издателю поддерживать более конкурентоспособную цену на полную игру, что противоречит тенденциям в индустрии, где ожидаемая цена GTA VI в 80 долларов может установить новый стандарт на премиум-игры. Несмотря на растущие затраты на разработку, крупные издатели в большинстве случаев отказываются преодолевать планку в $70, что делает эту потенциальную ценовую стратегию важным событием.

Помимо слухов о ценах, появились другие предположения о технических характеристиках GTA VI. Как сообщает GamesRadar, бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк (Mike York) предположил, что игрокам на консолях стоит готовиться к тому, что на старте они получат заблокированный режим 30 FPS. Йорк подчеркнул, что Rockstar, скорее всего, будет доводить аппаратное обеспечение до предела, оптимизируя игру так, чтобы она никогда не опускалась ниже этой отметки. Однако на PlayStation 5 Pro реализация технологии рендеринга PlayStation Spectral Super Resolution может обеспечить режим 60 FPS, хотя для базовых консолей это работать не будет. Йорк считает, что Rockstar будет уделять первостепенное внимание стабильности и визуальной достоверности в 30 FPS, а затем оптимизирует игру для более высоких частот.