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Kachka
Трамп приказал создать "Железный купол" для Америки
По аналогии с израильской системой защиты.

Новая директива администрации Трампа по национальной безопасности направлена на усиление защиты от ракетных атак и атак беспилотников, что требует расширения военного присутствия в космосе, объявил Белый дом в понедельник.

На протяжении десятилетий американские военные использовали космические средства для разведки и предупреждения о ракетном нападении. Согласно указу Трампа, Пентагону поручено в течение 60 дней разработать и внедрить противоракетный щит следующего поколения.

Ключевым элементом является развертывание перехватчиков космического базирования для уничтожения вражеских ракет на этапе их разгона.

"Соединенные Штаты будут защищать своих граждан и инфраструктуру от любой иностранной воздушной атаки на родину", – говорится в приказе.

Эта система, получившая название "Железный купол для Америки", призвана противостоять различным угрозам, включая баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты, а также беспилотники и неуправляемые ракеты.

Пентагону предоставлена гибкость в исполнении, и основное внимание уделяется системам слежения космического базирования. Приказ ускоряет развертывание космического датчика слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами (HBTSS) – спутниковой сети, предназначенной для обнаружения гиперзвуковых ракет, которые сложнее отследить, чем традиционные баллистические ракеты.

Первые два спутника HBTSS были запущены в прошлом году в рамках тестовой миссии. Они являются частью более широкой сети Агентства космических разработок, объединяющей системы обнаружения, отслеживания и наведения ракет. Планируемый флот спутников обеспечит глобальное покрытие, автономно анализируя угрозы и передавая решения по целеуказанию наземным силам перехвата.

#сша #дональд трамп
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