Утверждается, что в китайских лабораториях их гораздо больше.

DeepSeek, ведущая китайская лаборатория искусственного интеллекта, привлекла внимание своей передовой моделью ИИ R1. По словам Александра Ванга (Alexandr Wang), основателя Scale AI, R1 использует десятки тысяч графических процессоров NVIDIA, что делает ее высококлассным конкурентом таких американских моделей, как o1 от OpenAI и Llama от Meta.

Графические ускорители Hopper от NVIDIA, включая модели H100 и H200, доминируют в разработке ИИ, даже когда NVIDIA готовит новое поколение чипов Blackwell. Ванг в интервью CNBC рассказал, что R1 отлично справилась с самым сложным тестом на масштабный ИИ, сравнявшись с ведущими американскими моделями или превзойдя их.

Ванг рассказал о строгой оценке ИИ "Последний экзамен человечества", включающей сложные вопросы из передовых исследований в области математики, физики, биологии и химии. Он отметил:

"R1 заняла первое место или сравнялась с лучшими американскими платформами. Это знаменует собой революционный сдвиг в глобальной конкуренции в области ИИ".

Ванг подчеркнул геополитические ставки, отметив, что DeepSeek символически выпустила R1 под Рождество, бросив вызов доминированию США.

Успех DeepSeek зависит от графических процессоров NVIDIA, но американский экспортный контроль ограничивает их продажи в Китай. Администрация Байдена заблокировала поставки H100 в 2022 году, что заставило NVIDIA создать модифицированные чипы H800 и A800, которые также попали под санкции к 2023 году. Ванг предположил, что китайские лаборатории обошли эти ограничения.