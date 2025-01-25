Для обеспечения всей системы потребовался блок на более 1800 Вт.

Компания ASUS представила снимки графического ускорителя Blackwell GB202 NVIDIA GeForce RTX 5090 в высоком разрешении, демонстрирующие его передовую архитектуру, модули памяти GDDR7 и выдающиеся результаты разгона. Флагманская видеокарта ROG Astral в ходе тестирования достигла тактовой частоты в 3,4 ГГц.

Тони Ю, менеджер ASUS в Китае, возглавил эту впечатляющую демонстрацию. Используя охлаждение LN2 (жидкий азот), основное средство для экстремального разгона, Ю довел ROG GeForce RTX 5090 Astral до предела. Результаты поражают: максимальная частота ядра составила 3390 МГц, а скорость памяти – 34 Гбит/с. Эти цифры отражают 20%-й прирост производительности памяти по сравнению со стоковым показателем в 28 Гбит/с. Хотя результаты впечатляют, скорее всего, это только начало, поскольку профессиональные оверклокеры вскоре будут стремиться раздвинуть границы еще дальше.

Бенчмарки дают четкое представление о приросте производительности при разгоне. Протестированный в таких стандартных инструментах, как 3DMark Time Spy Extreme, Fire Strike Ultra, Port Royal и Wild Life Extreme, GPU продемонстрировал значительный прирост по сравнению со стандартной RTX 5090. Вот основные сравнительные данные:

3DMark Port Royal: +25%;

Time Spy Extreme: +18%;

Fire Strike Ultra: +12%.

Этот прирост связан с существенным увеличением тактовой частоты GPU, которая выросла до 3,4 ГГц – почти на 1 ГГц выше, чем у стандартной конфигурации NVIDIA RTX 5090. Однако за такую экстремальную производительность пришлось заплатить. Один только GPU потреблял около 1000 Вт, а вся система под нагрузкой требовала почти 1800 Вт.

В дополнение к этим показателям производительности Тони Ю также показал снимки графического процессора NVIDIA GB202 и памяти нового поколения GDDR7 в высоком разрешении.