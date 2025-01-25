Как правило, такие заказы доходят до покупателей существенно позже названной даты.

GeForce RTX 5090, долгожданный флагман NVIDIA из серии Blackwell, уже появился в предпродажных объявлениях с возмутительно завышенными ценами. Эти объявления свидетельствуют о возвращении к хаосу, который сопровождал запуски предыдущих серий, поскольку продавцы стремятся использовать ограниченное количество карт.

Эта стратегия уже стала привычной: по мере приближения запуска новых графических процессоров некоторые люди или группы создают предложения о предварительных заказах на еще не вышедшее оборудование, обещая ранний доступ, чтобы нажиться на нетерпеливых покупателях. Нынешний раз не стал исключением: несколько объявлений на eBay рекламируют RTX 5090 по завышенным ценам, причем некоторые утверждают, что имеют "эксклюзивный" доступ к ограниченным запасам.

Что делает мошенников такими убедительными, так это их отточенная презентация. Продавцы часто хвастаются отличными отзывами, что придает им видимость достоверности. Однако такие объявления часто оказываются мошенническими, оставляя покупателей с пустыми руками или, в лучшем случае, со значительными задержками в доставке. В некоторых объявлениях цена на RTX 5090 достигает 7000 долларов – более чем в три раза выше MSRP. Некоторые варианты, такие как ASUS ROG Astral и Founders Edition от NVIDIA, появляются в этих объявлениях чаще, что, вероятно, связано с широким распространением официальных изображений, используемых для обмана потенциальных покупателей.

Несмотря на мошенническую природу этих предварительных продаж, ожидается, что легальная доступность RTX 5090 действительно будет ограничена.