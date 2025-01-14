Об этом рассказали на Уолл-стрит.

В последнее время компания Tesla привлекла к себе пристальное внимание на Уолл-стрит не благодаря отличным показателям в своем основном автомобильном бизнесе, а в связи с тем, что она стала уделять больше внимания автономным транспортным средствам (АТС) и человекоподобной робототехнике. Этот сдвиг сигнализирует о потенциале разблокирования значительно большего общего адресуемого рынка, что вызвало многочисленные повышения цен на акции.

Адам Джонас из Morgan Stanley, давний сторонник Tesla, теперь представил обновленную версию "бычьего" прогноза для компании. Джонас описывает свою последнюю инвестиционную записку по Tesla как наиболее обширную реорганизацию и расширение модели Tesla Mobility (роботакси) с момента ее первоначальной публикации в 2015 году. Признавая сохраняющиеся проблемы в основном автомобильном сегменте Tesla, Джонас обосновывает свой "бычий" ценовой ориентир в 800 долларов воплощенным искусственным интеллектом как ключевым фактором роста.

Подразделение электромобилей Tesla продолжает бороться с хорошо известными проблемами, включая усиление конкуренции со стороны китайских автопроизводителей и низкий спрос на устаревающий модельный ряд. В ответ на это Tesla снизила цены и ввела стимулирующее финансирование на протяжении большей части 2023 и 2024 годов. Совсем недавно были представлены обновленные версии Model 3 и Model Y, а также появились слухи о доступном хэтчбеке Model Q, призванном оживить спрос.

Джонас подчеркивает, что недавний рост акций Tesla во многом связан с расширением ее лидерства в области физического ИИ. Это включает в себя использование сильных сторон в области сбора данных, робототехники, хранения энергии, вычислений ИИ, производства и инфраструктуры. Он также отмечает синергию между более крупными предприятиями Илона Маска, включая SpaceX и xAI, как способствующий фактор.