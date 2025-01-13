Нынешняя стоимость составляет всего 60 000 долларов.

Многие стартапы стремятся совершить революцию в сфере личного транспорта, создав летающие автомобили, которые можно будет парковать дома и запускать по требованию, подобно автомобилям. Однако, хотя многие ставят это среди главных целей, немногие утверждают, что они так близки к реализации, как Rictor. Недавно на выставке CES 2025 компания представила концепт Skyrider X1, назвав его первым в мире летающим мотоциклом и заявив о готовности к выходу на рынок уже в следующем году.

Skyrider X1 сочетает в себе элементы электрического мопеда и дрона-квадрокоптера. У него два колеса для передвижения по земле и восемь пропеллеров для стабилизации в воздухе. Максимальная скорость мопеда составляет 62 мили в час, а максимальная продолжительность полета на одном заряде – 40 минут, в зависимости от емкости аккумулятора.

Рендеры демонстрируют угловатый, агрессивный дизайн с плавными линиями и спортивной посадкой. Его компактная кабина рассчитана на одного водителя и по функциональности и внешнему виду очень напоминает мотоцикл.

Отличительной особенностью Skyrider X1 является автономное управление. По словам представителей компании Rictor, летающий мотоцикл может автономно прокладывать оптимальные маршруты, учитывая погоду, высоту и скорость полета. Пассажиру нужно только ввести пункт назначения, а все остальное X1 сделает сам, ориентируясь на препятствия и наземный трафик. Самолет также может похвастаться возможностью вертикального взлета и посадки, что еще больше упрощает его использование.

Несмотря на столь амбициозные заявления, на пути к созданию X1 остаются серьезные препятствия. Нормативно-правовые проблемы и технические сложности мешают таким известным игрокам, как Joby Aviation и Volocopter, которые занимаются сертификацией пилотируемых воздушных такси для контролируемых аэропортовых маршрутов. Полностью автономный летающий мотоцикл, работающий в густонаселенных районах, представляет собой гораздо более сложную задачу.

Rictor дает смелые обещания, включая удивительно низкий ценник на Skyrider X1 в размере 60 000 долларов. На выставке CES компания заявила, что ее прототип был "звездным экспонатом мероприятия".