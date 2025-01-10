И назвал задачу обреченной на провал.

Джеймс Хоуэллс, который более десяти лет пытался вернуть жесткий диск с биткоинами на сумму 713 млн долларов, прекратил свои попытки решением Высшего суда. Судья отклонил его иск против местного совета Ньюпорта, положив конец его попыткам найти устройство на свалке.

Хауэллс настойчиво добивался от городского совета Ньюпорта (Уэльс) разрешения на раскопки свалки, предлагая 10% от найденных биткоинов – около 71 млн долларов – в пользу общества. Несмотря на его обещания, совет отклонил просьбы. В октябре он подал иск, требуя права на поиск или компенсации в размере 495 млн фунтов стерлингов (607 млн долларов). Он утверждал, что сузил местоположение диска до конкретного района.

Судья Кейзер КС постановил, что дело не имеет разумных оснований и реальных шансов на успех. Адвокаты совета Ньюпорта утверждали, что выброшенные на свалку предметы юридически принадлежат совету, и судья поддержал их позицию.

Хауэллс выразил разочарование, назвав это решение "ударом по зубам". Он раскритиковал суд за то, что тот отказал ему в полноценном слушании.

На свалке хранится более 1,4 млн тонн отходов, и Хоуэллс считает, что накопитель находится в секции весом 100 000 тонн. По его прогнозам, в следующем году стоимость диска может составить 1 млрд фунтов стерлингов (1,2 млрд долларов). Не теряя надежды, он уволился с работы, чтобы полностью сосредоточиться на поисках, сотрудничая с командой специалистов по восстановлению данных на общественных началах.

Напомним, в 2013 году Хоуэллс по ошибке выбросил диск с 7 500 биткоинами во время уборки офиса. Его партнер, решив, что это мусор, отнес его на свалку, где он с тех пор и находится.