Карта занимает всего 2 слота на плате.

На выставке CES 2025 компания NVIDIA представила долгожданные видеокарты серии GeForce RTX 50, включая RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Среди них RTX 5090 выделяется как флагманская модель, демонстрирующая замечательные инженерные решения и передовую производительность.

В отличие от все более крупных карт Founders Edition серий RTX 30 и RTX 40, в которых использовался трехслотовый дизайн с двойными осевыми вентиляторами, в серии RTX 50 NVIDIA применили более изящный подход. RTX 5090 и её аналоги оснащены усовершенствованным двухслотовым решением охлаждения с двумя проточными вентиляторами. Такой компактный дизайн обеспечивает совместимость с широким спектром ПК, решая проблему нехватки места, с которой сталкиваются многие пользователи.

Несмотря на тонкий профиль, карты премиального класса – RTX 5090 и RTX 5080, имеют те же размеры по длине и ширине, что и их предшественники: 304 мм на 137 мм. Немного уменьшилась в размерах только RTX 5070 Founders Edition – до 242 мм (-112 мм), что делает ее немного короче RTX 4070 Founders Edition. Примечательно, что у RTX 5070 Ti не будет варианта Founders Edition, но пользовательские модели с пятью вентиляторами появятся в конце этого месяца.

Серия RTX 50 включает в себя два значительных улучшения дизайна. Во-первых, двухслотовый форм-фактор упрощает интеграцию в более широкий спектр систем. Во-вторых, обновленное расположение 16-контактного разъема питания (12 В-2x6) позволяет устранить тепловые проблемы, возникавшие в предыдущих моделях. Расположение разъема под углом снижает риск перегрузки кабеля и перегрева.

Визуально карты RTX 50 Founders Edition повторяют эстетику своих собратьев RTX 30 и RTX 40, хотя и с небольшими усовершенствованиями. Они сохранили фирменную черно-серебристую цветовую схему, открытые решетки радиатора и двойные вентиляторы. По бокам расположены дополнительные вентиляционные отверстия, а логотип GeForce RTX с RGB-подсветкой и RGB-светодиоды по центру усиливают привлекательность карт. Название модели выгравировано на задней панели.

Ключевой изюминкой серии RTX 50 является инновационный дизайн печатной платы. Инженеры NVIDIA добились значительного уменьшения размера платы, создав одну из самых компактных, но мощных видеокарт на сегодняшний день. Это достижение напоминает RX Nano от AMD – карту малого форм-фактора, в которой флагманская производительность уместилась на минимальной площади.