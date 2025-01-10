Oukitel представил два Android-смартфона, которые заново определили границы эксцентричности.

На выставке CES 2025 стенд компании Oukitel представил два Android-смартфона, которые заново определили границы эксцентричности.

Oukitel WP200 Pro

На первый взгляд Oukitel WP200 Pro кажется довольно обычным смартфоном. Он оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором MediaTek Dimensity 8200 и 108-Мп основной камерой. Но его отличительная особенность находится на задней панели

WP200 Pro оснащен съемным задним дисплеем, который может использоваться как смарт-часы или как Bluetooth-наушники. Нажатием кнопки под дополнительным экраном модуль отсоединяется, превращаясь в самостоятельное устройство. Если прикрепить его к браслету, он превратится в смарт-часы. Если вставить его в ухо, он превратится в функциональный Bluetooth-наушник.

Oukitel WP100

Oukitel WP100 Titan ещё более функционален. Определяющей особенностью данного смартфона является его огромный аккумулятор емкостью 33 000 мАч – настолько огромный, что он затмевает таких конкурентов, как OnePlus 13 (6 000 мАч), Galaxy S24 Ultra (5 000 мАч) и Pixel 9 Pro (4 700 мАч).

Этот колоссальный аккумулятор обеспечивает до шести месяцев работы в режиме ожидания, хотя за такую емкость приходится платить. Сообщается, что телефон поразительно тяжелый и напоминает буквально кирпич. Чтобы уменьшить вес, Oukitel предусмотрительно добавила ремешок для руки.

На задней панели Titan находится мощный кемпинговый фонарь. Благодаря нескольким уровням яркости и возможности подавать сигнал SOS, фонарь мощностью 1200 люмен способен осветить огромное пространство на открытом воздухе.