Чип получит 16Gb памяти и будет потреблять до 150W.

Появились первые бенчмарки для грядущего графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, которые показывают уровень производительности, превосходящий текущий флагман, RTX 4090 Laptop.

Хотя NVIDIA еще не сняла эмбарго на обзоры, ранние бенчмарки из неизвестных источников говорят о многообещающей производительности GeForce RTX 5080M. Протестированный с помощью OpenCL на ноутбуке Alienware Area-51, GPU набрал впечатляющее количество баллов – 190 326. Этот результат опережает GeForce RTX 4080M и RTX 4090M, демонстрируя его возможности как мощного представителя нового поколения.

Мобильная версия GeForce RTX 5080 имеет следующие характеристики:

Ядра: 7,680

Память: 16Gb GDDR7

Потребление энергии: 80-150W

Согласно утечкам бенчмарков, карта на 18% быстрее GPU RTX 4080M и на 6% опережает RTX 4090M. Более того, производительность чипа соответствует мобильной RTX 4070 SUPER, что позволяет предположить, что RTX 5080 может конкурировать с оборудованием настольного класса, занимая место между RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 по общим возможностям.