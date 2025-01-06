Карта занимает 3,5 слота на материнской плате.

В сети появилось изображение первой пользовательской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090, демонстрирующей конфигурацию с тремя вентиляторами и огромным объемом памяти в 32Gb.

В эксклюзивном отчете Videocardz появились изображения первого пользовательского варианта флагманской GeForce RTX 5090. Позиционируемая как преемник GeForce RTX 4090, видеокарта станет одной из первых в линейке Blackwell от NVIDIA. Хотя точная дата розничного запуска остается неопределенной, ожидания указывают на то, что презентация состоится на CES 2025.

Если CES станет платформой для запуска, то, скорее всего, NVIDIA покажет несколько GPU одновременно, включая RTX 5080, RTX 5090 и, возможно, RTX 5070 Ti. Среди просочившихся в сеть данных есть дизайн Inno3D GeForce RTX 5090 iChill X3D Edition. Эта модель опирается на дизайн RTX 4090 iChill X3, но вносит заметные изменения в кожух кулера. Тройной вентилятор и RGB-подсветка остались, однако общий дизайн претерпел значительные эстетические изменения.

Судя по информации на упаковке, GeForce RTX 5090 оснащена 32Gb VRAM GDDR7 – это первый игровой GPU, который может похвастаться такой колоссальной конфигурацией памяти. 512-битная шина обеспечивает пропускную способность 1792 ГБ/с, укрепляя позиции карты как производительного гиганта. На коробке также указано, что карта занимает 3,5 слота – типичная тенденция для топовых GPU NVIDIA, которые часто требуют серьезных решений для охлаждения из-за своих повышенных спецификаций.