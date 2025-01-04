Однако компания утверждает, что всегда заботилась о конфиденциальности пользователей.

Компания Apple согласилась на выплату 95 млн долларов по иску пятилетней давности, в котором утверждается, что ее цифровой помощник Siri незаконно записывал личные разговоры пользователей на iPhone и других устройствах. Несмотря на значительную выплату, компания отрицает любые правонарушения и сохраняет приверженность защите частной жизни пользователей.

Предложение об урегулировании было подано на этой неделе в федеральный суд в Окленде, штат Калифорния. Оно призвано положить конец обвинениям в том, что Siri подслушивала пользователей с 2014 года, перехватывая разговоры, даже когда не использовалась фраза активации "Hey Siri". Для продвижения дела необходимо получить одобрение судьи Джеффри С. Уайта.

Если иск будет одобрен, то средства из фонда урегулирования будут распределены между миллионами клиентов Apple, которые пользовались устройствами с поддержкой Siri в период с 17 сентября 2014 года до конца 2024 года. По оценкам, участники группы могут получить около 20 долларов за устройство, не более пяти устройств на пользователя, а окончательная сумма будет зависеть от общего количества поданных исков.

Истцы утверждают, что Apple делилась записями этих разговоров с рекламодателями для поддержки целевых рекламных кампаний, нарушая конфиденциальность пользователей. Они потребовали от Apple удалить все аудиозаписи разговоров с Siri, собранные до октября 2019 года, и обеспечить большую прозрачность, создав подробную страницу поддержки, объясняющую, как она будет обращаться с будущими записями для пользователей, участвующих в программе "Улучшение Siri".

Несмотря на согласие с мировым соглашением, Apple продолжает отрицать все обвинения в нарушении конфиденциальности. В заявлении, поданном в суд, компания утверждает, что «отрицала и продолжает отрицать все предполагаемые правонарушения и ответственность». Будет ли Apple выполнять требования истцов об удалении данных и прозрачности, пока неясно.